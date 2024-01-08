Стало известно о желании немцев сменить канцлера

В результате недавнего исследования, проведенного институтом INSA с участием 1004 граждан, выявлен интересный тренд в предпочтениях населения Германии в отношении текущего канцлера. Около 64,3% респондентов выразили явное желание изменения главы государства, высказывая предпочтение действующему министру обороны, Борису Писториусу, в ущерб нынешнему канцлеру Олафу Шольцу.

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Исследование, проведенное в сотрудничестве с Bild, популярным немецким изданием, привело к выводу, что взгляды большинства граждан сосредоточены на возможной смене лидерства. Писториус, в настоящее время возглавляющий рейтинг самых популярных политиков в Германии, становится центром внимания, а его потенциальная замена Шольца предрекается Bild.

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Согласно данным Bild, рейтинг Олафа Шольца испытывает существенное снижение, упав до 15%. Эти результаты вызывают волнение в политических кругах, предвосхищая возможные изменения в лидерстве страны. Раскрывая детали и анализируя общественное мнение, предоставленные данными исследования, становится ясно, что политический пейзаж Германии может быть подвергнут значительным переменам в ближайшем будущем.