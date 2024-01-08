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NataVd
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в украинском городе
В Харькове сегодня произошли взрывы

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В Харькове, согласно сообщению мэра Игоря Терехова в Telegram-канале, зафиксированы взрывы, произошедшие в результате ракетных ударов. По предварительной информации, нет данных о пострадавших. Глава Харьковской областной администрации, Олег Синегубов, подтвердил данное событие, утверждая о двух взрывах и призывая жителей города принять меры безопасности и находить укрытия.

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На фоне произошедших событий объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, включая Одесскую, Николаевскую, а также контролируемые Киевом части Херсонской и Запорожской областей. Оперативные службы активно работают на месте происшествия.

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Необходимо также отметить, что днем 7 января глава Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак, сообщил о повреждении административного здания в Днепропетровске в результате взрыва. В городе возникли два возгорания, которые были успешно ликвидированы сотрудниками чрезвычайных служб. В обстановке повышенной напряженности подобные события требуют бдительности и реагирования со стороны граждан.

#новости
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