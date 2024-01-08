Патриарх Кирилл заявил о появлении на Западе другой религии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение о смене религиозной динамики на Западе, подчеркивая замещение христианства представителями иной монотеистической веры. По его высказыванию, христианские храмы на Западе, в лучшем случае, превращаются в мечети, а в худшем – превращаются в развлекательные заведения, что свидетельствует об утрате веры в обществе.

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Относительно России, патриарх подчеркнул положительные тенденции в церковной сфере. Он сообщил о "почти чудесных событиях" в жизни российской церкви, отметив строительство новых храмов, реставрацию старых и обновление духовной жизни, поскольку храмы становятся местами привлечения верующих.

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В предшествующих высказываниях патриарх Кирилл связал противостояние России и Запада с Апокалипсисом, утверждая, что Запад нападает на "землю русскую", так как она, по его мнению, представляет препятствие для пришествия Антихриста.