Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Российские противовоздушные системы успешно аннулировали угрозу, представленную воздушной целью, направившейся к городу Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, в своем телеграм-канале.

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Согласно актуальной информации от 6 января, инцидент произошел в контексте новой атаки из Украины, которая имела место в ночь на 5 января. К числу последствий агрессии входят два пострадавших человека, а также материальные ущербы в виде поврежденных окон, балконов и автотранспорта.

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Предварительная информация не содержит случаев серьезных разрушений или жертв среди населения. Губернатор региона ранее выразил обеспокоенность за безопасность граждан и предоставил возможность для временного размещения в других районах области. Подробные инструкции по организации такого переселения доступны через приемные губернатора и мэра, а также по телефонам экстренных служб.