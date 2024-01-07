Боррель призвал к постоянному перемирию в секторе Газа

Глава дипломатии Евросоюза, Жозеп Боррель, настаивает на немедленном установлении постоянного прекращения огня в секторе Газа и выражает озабоченность насилием, совершаемым еврейскими поселенцами на Западном берегу Иордана. Боррель призывает международное сообщество к срочным шагам в этом направлении, подчеркивая неотложность решения данной проблемы.

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Выступая на пресс-конференции в Бейруте, глава дипломатии подчеркнул, что нельзя пренебрегать насилием со стороны еврейских поселенцев, одновременно подчеркивая необходимость окончания страданий палестинского населения в Газе. Его слова свидетельствуют о желании ЕС активно вмешиваться для урегулирования конфликта и достижения устойчивого мира в регионе.

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Исполняющий обязанности главы МИД Ливана, Абдалла Бу Хабиб, высказал опасения относительно возможных опасных последствий втягивания Ливана в военный конфликт с Израилем. Бу Хабиб подчеркнул важность укрепления партнерства между Ливаном и ЕС, а также выразил убеждение в том, что политическое урегулирование является единственным путем к прекращению долгосрочного цикла насилия на Ближнем Востоке.