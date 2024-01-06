В 2024 году в России планируется внесение законопроектов, охватывающих экономическую, социальную и инновационную сферы, основное направление – укрепление традиционных ценностей

В 2024 году в России планируется внесение законопроектов, охватывающих экономическую, социальную и инновационную сферы. Эксперт в области политологии Илья Гращенков выделяет основное направление – укрепление традиционных ценностей. Он отмечает, что в предшествующем 2023 году было предложено значительное количество законопроектов, связанных с укреплением этих ценностей, включая предложения о запрете абортов, на что был предложен ответный законопроект об оскорблении чувств женщин.

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Кроме того, Илья Гращенков обращает внимание на вероятность появления законодательных инициатив в области инноваций. Это могут быть проекты законов, связанные с регулированием деятельности маркетплейсов и использованием искусственного интеллекта. Эксперт подчеркивает, что существуют законопроекты, способствующие развитию бизнеса, в частности, в сфере такси и инфобизнеса, после введенных ограничений.

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В рамках социальных аспектов предполагается принятие законопроектов, касающихся социальных гарантий для сотрудников со стороны работодателей. Эксперт подчеркивает, что несмотря на санкции, Россия сталкивается с проблемами, такими как инфляция, бедность и потеря рабочих мест. Он предвидит усиление тенденции к работе над этими социальными проблемами в 2024 году.