Стало известно о просьбах Израиля к другим странам выступить против суда ООН

Министерство Иностранных Дел Израиля обратилось к многочисленным странам с просьбой поддержать страну в контексте происходящего в Международном суде ООН. Поводом стали обвинения, выдвинутые Южноафриканской Республикой (ЮАР) в адрес Израиля в отношении событий в секторе Газа, которые классифицированы как геноцид.

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В срочной телеграмме, направленной послам, Израиль просит осуществить дипломатическое давление, требуя от стран высказать ясное и недвусмысленное отрицание "возмутительных, абсурдных и безосновательных" обвинений.

Спор начался после подачи ЮАР заявления в Международный суд ООН 30 декабря, где обвиняется Израиль в геноциде в связи с военными действиями против ХАМАС в секторе Газа. Израиль категорически отвергает эти обвинения, утверждая, что они лишены фактической и юридической обоснованности.

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В свою очередь Израиль обвиняет ЮАР в вызове к разрушению государства, отмечая, что претензии последней не имеют ни фактического, ни юридического обоснования. Ситуация стала предметом острой международной напряженности, требующей анализа со стороны глобального сообщества.