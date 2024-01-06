В Чехии рассказали о сбывшемся страхе Украины из-за истощения сил Киева

Чешский журналист Маттиас Мюллер высказал мнение о том, что страхи украинских властей относительно истощения ресурсов страны начинают подтверждаться. По его мнению, начальные успехи Украины были обнадеживающими, но в настоящее время наблюдается упадок. Мюллер отметил, что Киев потерял поддержку двух ключевых спонсоров: президента США Джо Байдена, не смогшего договориться с Конгрессом о новом пакете помощи, и перспектив интеграции с Евросоюзом из-за вето Венгрии.

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Журналист также подчеркнул, что американские эксперты указывают на усиление России в военном аспекте с большим числом солдат, ракет, боеприпасов и дронов. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер 4 января опроверг намерение США изменять стратегию в отношении Украины, отметив, что нет планов отказываться от стратегии тотальной победы над Россией в пользу укрепления позиций для потенциальных мирных переговоров.