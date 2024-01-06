Пушилин рассказал о планах сделать Донбасс индустриальным сердцем России

Глава Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин, поделился с агентством РИА Новости стратегическими планами по превращению Донбасса в индустриальный центр России. В ходе беседы он отметил, что на территорию республики уже начали возвращаться опытные специалисты, что считает важным шагом в достижении поставленных целей.

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Пушилин выразил уверенность, что развитие экономики Донбасса способствует переходу региона к самоокупаемости, избавляясь от необходимости зависеть от государственных субсидий. Он подчеркнул, что это будет ключевым моментом в становлении региона как индустриального центра.

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В дополнение к этому, глава ДНР отметил освобождение в 2023 году таких городов, как Соледар, Артемовск и Марьинка, как знаковое событие. Пушилин подчеркнул, что это достижение стоит в центре приоритетов, поставленных Верховным главнокомандующим.