В Казахстане объяснили отключение российских телеканалов большими долгами

В Казахстане часть российских телеканалов, включая такие как «Первый канал СНГ», «Поехали», «Дом кино» и другие, подверглась отключению из-за значительных долгов местного оператора перед правообладателем. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на официального представителя АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике, Ирину Калашникову.

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По ее словам, стороны не достигли соглашения о продлении договора на текущий год, что привело к временному прекращению вещания российских телеканалов на территории страны. Прежде чем восстановить полноценное вещание, необходимо погасить задолженность перед правообладателями.

Ирина Калашникова подчеркнула, что предупреждения об отключении поступали оператору на протяжении последнего года, предостерегая об этом шаге.

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Ранее оператор TVCOM в Казахстане, который является партнером национального оператора по телерадиовещанию АО «Казтелерадио», принял решение исключить из своей сетки вещания несколько российских телеканалов, включая спутниковое телевидение и интернет-ТВ.