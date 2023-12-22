Подлодка «Великие Луки» вышла на испытания

Новая дизель-электрическая подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 "Лада" для Балтийского флота успешно приступила к заводским ходовым испытаниям в районах Балтийского моря. Информацию о процессе предоставила пресс-служба Западного военного округа. Экипаж лодки ведет испытания совместно со специалистами "Адмиралтейских верфей", входящих в Объединенную судостроительную корпорацию.

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Перед выходом в море подлодка прошла проверку навигационной системы, комплекса связи, гидроакустического комплекса, а также систем управления и вооружения в ходе швартовых испытаний. Готовность к заводским ходовым испытаниям была доложена главнокомандующему ВМФ России, адмиралу Николаю Евменову.

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Подлодки проекта 677 "Лада" предназначены для разносторонних задач, включая патрулирование, разведку, противодействие подводным и надводным средствам. Они оснащены торпедными аппаратами для применения мин, торпед и ракет "Калибр". Это важное событие в контексте обновления подводного флота России, подчеркивающее стремление к модернизации и укреплению обороноспособности страны.