Жители финского города высказались за возможность изучать русский язык

Жители финского города Лахти высказали свою стойкую поддержку изучению русского языка и направили открытое письмо, подчеркивая его культурное и образовательное значение. В письме отмечено, что Лахти уникален тем, что в нем русский язык преподается как иностранный, и жители выражают твердую уверенность в необходимости сохранения этой традиции.

реклама

В документе говорится о значимости русского языка для местных жителей, многие из которых используют его как родной. Жители подчеркивают, что, будучи соседями России, знание русского языка обогащает культурный опыт и улучшает понимание внутренних событий в РФ.

Особое внимание уделяется числовым данным, указывая на 85 тысяч человек в Финляндии, говорящих на русском как на родном языке. Жители Лахти также подчеркивают, что русский язык является восьмым по распространенности в мире и третьим в Финляндии.

Письмо затрагивает не только культурные и образовательные аспекты, но и политические. Отмечается, что с начала российско-украинского конфликта и введения антироссийских санкций МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из рестрикций. Запросы, связанные с персональными санкциями и переводом средств, стали более частыми.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это письмо подчеркивает глубокое понимание жителями Лахти важности поддержания изучения русского языка в их обществе, как способа укрепления культурных связей и понимания ситуации в современном мире.