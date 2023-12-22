Новейший «Буян-М» провел электронные пуски «Калибрами»

В ходе государственных испытаний на Балтийском море экипаж последнего малого ракетного корабля (МРК) "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" успешно провел учения, сообщила пресс-служба Военно-морского флота России. В ходе контрольного выхода корабль отрабатывал нанесение ракетного удара с использованием комплекса "Калибр" по условным целям, включая имитацию скоплений боевой техники и живой силы противника.

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Объективный контроль подтвердил успешное поражение целей в ходе условных пусков. Кроме того, экипаж "Наро-Фоминск" провел учения по повышению живучести корабля, осуществлению подводной противодиверсионной обороны и проверке средств противовоздушной обороны.

Пресс-служба подчеркнула, что в ближайшее время "Наро-Фоминск" вступит в состав Балтийского флота, что свидетельствует о дальнейшем укреплении обороноспособности в регионе. Также было отмечено, что военные ведомства рассматривают вопрос оснащения корабля зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Панцирь-М".

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Эти события подчеркивают важность поддержания высокой боеготовности и современного вооружения для обеспечения безопасности на море.