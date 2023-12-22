В Москве пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, объявила, что Россия не останется в стороне в ответ на санкции, введенные Европейским Союзом против российских СМИ и журналистов. Захарова выразила убеждение, что Брюссель своими действиями разрушает те ценности, которые европейские представители якобы отстаивают.

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В рамках 12-го пакета санкций ЕС ограничительные меры коснулись телеканалов "Царьград" и "Спас", а также Анны Шафран, руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда". Официальное объяснение включения в санкционный список связано с тем, что деятельность этих СМИ якобы подрывает территориальную целостность Украины.

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Ожидается, что ответные меры со стороны Москвы окажут влияние на текущую динамику российско-европейских отношений, и ситуация продолжит развиваться в контексте геополитических напряжений.