В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине





Лидеры Европейского союза озабочены текущей ситуацией вокруг поставок вооружений на Украину, как сообщает Politico. Отмечается, что проблемы возникли из-за трудностей в опережении производства новых российских вооружений. Авторы статьи подчеркивают, что заключенные долгосрочные контракты по оказанию поддержки Киеву представляют серьезные трудности для властей США и Европы. Эти страны неохотно берут на себя обязательства по оборонным расходам на годы.

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Статья также выделяет, что крупные оборонные компании сопротивляются вложению средств в вооружение, играющее ключевую роль в разрешении конфликта на Украине. Это связано с опасениями, что решимость правительств может подорваться в будущем. По информации высокопоставленного представителя ЕС, объединение смогло поставить Украине всего треть обещанного миллиона боеприпасов из-за проблем в производственном процессе. Эти аспекты стали актуальными в преддверии встречи глав министерств иностранных дел стран ЕС, запланированной на 11 декабря.