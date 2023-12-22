Российский Тихоокеанский флот сочли угрозой Западу

Эксперты в области военной стратегии обращают внимание на последние развития в Тихоокеанском флоте России, подчеркивая его потенциальную значительность для безопасности в регионе Индо-Тихоокеана. Алексей Муравьев, доцент Университета Кертина в Австралии, высказал свою точку зрения в статье для The Conversation.

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За последние два года в состав флота были введены четыре новых корабля, включая четыре подводные лодки, из которых две являются атомными. Этот технический прогресс сопровождается укреплением военных связей России в Индо-Тихоокеанском регионе, что предоставляет флоту возможность активно оперировать в Юго-Восточной Азии и Индийском океане.

Особое внимание уделяется западной и северо-западной частям Тихого океана, которые прямо интересуют Военно-морской флот Австралии. Эксперты считают, что такие действия могут стать серьезным вызовом для австралийских военных и их союзников на Западе.

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Российские военные также активизировались в рамках учений, отправив большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" в Восточно-Китайское море. Эти маневры, вместе с предыдущими учениями в Японском море, подчеркивают стратегическую важность Тихоокеанского флота России и его потенциальное воздействие на региональную безопасность.