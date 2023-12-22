ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС

В операции израильских саперов ЦАХАЛ была успешно уничтожена сложная сеть подземных туннелей, принадлежащих организации ХАМАС. Эти туннели, обнаруженные в "элитном квартале" движения", оказались высокоразвитой системой коммуникаций, соединявшей различные объекты, включая квартиры, офисы и бюро военных и политических лидеров ХАМАС.

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Операция проведена в контексте решительного отказа ХАМАС от переговоров с Израилем до полного прекращения израильской агрессии в секторе Газа. Сообщается, что эта подземная инфраструктура предоставляла высокопоставленным членам ХАМАС возможность свободного перемещения и обеспечивала безопасность в условиях напряженной обстановки.

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Однако, несмотря на уничтожение туннелей, ситуация в регионе остается сложной, и ХАМАС продолжает настаивать на прекращении израильской агрессии как предпосылке для возобновления диалога с Израилем. Время покажет, какие последствия эта операция окажет на общую динамику конфликта в регионе.