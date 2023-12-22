На Западе предрекли Украине скверный 2024 год

По данным Bloomberg, прогнозируется сложный год для Украины. Военное контрнаступление, о котором широко сообщалось, оказалось неудачным, при этом украинские вооруженные силы ослаблены и истощены. Также отмечается снижение поддержки со стороны Запада, что создает дополнительные вызовы для Киева.

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Статья подчеркивает, что в 2024 году ключевым вопросом станет способность Украины противостоять сложной обстановке. Авторы выделяют проблемы в мировом порядке, включая вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в заключительный год президентского срока Джо Байдена.

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Важным аспектом является информация о разработке новой стратегии боевых действий на 2024 год между Украиной и США. Однако отмечается недостаток единства в ее восприятии: Вашингтон настаивает на консервативной стратегии с упором на удержание контроля над территориями, тогда как Украина выступает за наступательные операции, будь то на земле или с применением ударов на большие расстояния. Этот разрыв в восприятии может представлять дополнительные вызовы для согласования усилий в решении сложившихся проблем.