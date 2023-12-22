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NataVd
Орбан заявил о намерении провести встречу с Зеленским
Орбан впервые с начала спецоперации встретится с Зеленским

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Произойдет историческая встреча между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским и она будет первой после начала российской специальной военной операции. На вопросы журналистов Орбан не назвал конкретной даты встречи, лишь подтвердил, что она состоится в будущем.

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Ожидается, что в ходе этого двустороннего саммита стороны обсудят ключевые вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также влияние текущих геополитических событий на регион. Не исключено, что будут затронуты и сложные темы, которые ранее привлекали внимание общественности, включая отказ Орбана от предыдущих встреч по международным вопросам, что вызвало беспокойство в украинском политическом сообществе.

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Эта встреча приобретает особую важность, учитывая заявления Зеленского о недружественной политике Венгрии по отношению к Украине. Аналитики высказывают мнение, что результаты этого диалога могут существенно повлиять на характер взаимоотношений между двумя странами в условиях современных геополитических вызовов.

#новости
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