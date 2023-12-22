Система ПВО отразила атаку ВСУ на Бердянск

Из новостей о событиях в Запорожской области стало известно, что украинская армия предприняла неудачную атаку в районе Бердянска. По словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, система противовоздушной обороны успешно сработала, уничтожив две цели на подлете в районе села Осипенко.

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Эти события произошли вслед за ракетной атакой украинских войск на город Токмак в том же регионе. Атака, осуществленная ракетными системами залпового огня (РСЗО), привела к пострадавшим, в числе которых как минимум два мирных жителя.

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Ситуация в регионе выглядит напряженной, и сообщается о последовательности военных действий. Важно продолжать следить за развитием событий и получать подробную информацию от достоверных источников.