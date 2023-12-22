Белый дом прокомментировал возможность использования активов России для Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, Джон Кирби, заявил, что в настоящее время рано обсуждать возможное использование замороженных активов России в контексте поддержки Украины. Кирби подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принято после получения одобрения от Конгресса по выделению $61 миллиарда долларов помощи Киеву.

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Эта заявка последовала за сообщениями о том, что США активно ведут переговоры со своими союзниками относительно возможности использования замороженных средств России в интересах Украины. Согласно информации, конкретный план по этому вопросу планируется разработать к 24 февраля 2024 года, что совпадает со второй годовщиной начала боевых действий в регионе. Весь этот процесс, кажется, зависит от слаженного взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти в Соединенных Штатах.