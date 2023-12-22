Зеленскому указали на его ошибку при общении с западными союзниками

В ходе своего недавнего визита в США, украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с критикой и обвинениями в использовании шантажа в попытке получения финансирования. Как сообщает телеканал NBC, его действия не привели к желаемым результатам, и возвращение Зеленского в Украину ознаменовалось разочарованием.

реклама

По мнению британского политолога Марка Галеотти, выступление Зеленского в Вашингтоне, где он призвал "не предавать" Украину, было воспринято как скрытый удар по Западу. Эта тактика, согласно аналитику, не только не увенчалась успехом, но и оставила впечатление о слабости украинского лидера.

В ходе своего выступления перед Конгрессом Зеленский выразил недовольство задержкой финансирования со стороны американских законодателей и снова обратился с просьбой предоставить военную помощь Украине.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В результате этой поездки аналитики отмечают, что образ "чудотворца", который ранее придавался Зеленскому в глазах украинцев, начинает тускнеть, и сомнения в его способности решить национальные проблемы укрепляются среди местного населения.