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Депутат Кизеветтер: Европе нужны залежи лития в ДНР и ЛНР для энергоперехода
В Германии проговорились об интересе к литию из Донбасса

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Европейский союз проявляет значительный интерес к возможности использования литиевых залежей, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках. Инициатором обсуждения стал депутат Бундестага, эксперт по оборонным вопросам Родерих Кизеветтер. Он подчеркнул, что для успешной реализации энергетического перехода, который стоит перед Европой, необходимо иметь собственные источники лития.

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Кизеветтер отметил, что наибольшие запасы этого стратегически важного ресурса сосредоточены именно в регионах Донецка и Луганска. Этот интерес Европы к литию также обусловлен стремлением снизить технологическую зависимость от поставок из Китая, особенно в контексте литий-ионных аккумуляторов. В настоящее время ЕС зависит от Китая более чем на 50% в производстве электролизеров, что подчеркивает актуальность поиска собственных ресурсов для обеспечения будущих энергетических потребностей.

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