На Украине демонтировали советскую символику с братских могил

В последних событиях в Украине, в городе Ивано-Франковск, была проведена акция по удалению советской символики с братских могил Красной Армии. Этот шаг стал результатом закона о декоммунизации, вступившего в силу в мае 2015 года. По информации из Telegram-канала "Деколонизация. Украина", с могил были демонтированы изображения советскому солдату, доски с надписями о Героях Советского Союза, а также Вечный огонь в форме звезды у вокзала.

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Эти действия освещают широкий контекст стремления к удалению исторических следов коммунистического прошлого. Подобные инициативы также замечены в других регионах Украины, где демонтировали памятники советским солдатам, например в Львовской области.

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Закон о декоммунизации, действующий на территории страны с 2015 года, направлен на запрет использования советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие архивов советских спецслужб. Эти шаги выражают стремление к переосмыслению исторического наследия в стране.