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«Ростех»: очередной серийный самолет Ил-76МД-90А передали Минобороны России
Очередной Ил-76МД-90А передали Минобороны России

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Государственная корпорация "Ростех" доложила о передаче последней партии военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А от филиала ПАО "Ил" — "Авиастар" объединенной авиастроительной корпорации Министерству обороны России. Этот аэрокосмический комплекс является глубоко модернизированной версией известного Ил-76МД и обладает расширенными возможностями в дальности полета и перевозке грузов.

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Управляющий директор "Ил" Даниил Бренерман подчеркнул, что еще один самолет, созданный в рамках программы на 2023 год, находится в завершающей стадии заводских испытаний. Ил-76МД-90А, оснащенный мощными двигателями ПС-90А-76, становится новым этапом в современной авиационной технике, предоставляя улучшенные характеристики и эффективность.

Важно отметить, что генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев объявил о продвижении переговоров с зарубежными партнерами о возможной поставке от 40 до 50 военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Это подчеркивает интерес со стороны других стран к высокотехнологичным российским авиационным разработкам.

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Наконец, в ноябре было достигнуто важное достижение: Ил-76МД-90А успешно выполнил взлет и посадку с грунтовой взлетно-посадочной полосы в ходе испытаний. Этот результат подчеркивает универсальность и адаптивность нового военного транспортного самолета к различным условиям эксплуатации и оперативной обстановке.

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