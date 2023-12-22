Стало известно о форс-мажоре в поставках сжиженного газа с «Арктик СПГ 2»

Важные события развернулись в российской энергетической индустрии, поскольку крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) "Новатэк" вынужден предупредить своих клиентов о возможном форс-мажоре с поставками из проекта "Арктик СПГ 2". Данное предупреждение пришло после введения США санкций против этого проекта в прошлом месяце.

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Согласно информации, продавец сохраняет право объявить форс-мажор в случае возникновения обстоятельств, на которые он не может повлиять. Китайские энергетические компании Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol уже получили сообщения о возможных проблемах с поставками.

Эти события оказали сильное воздействие на финансовые показатели "Новатэка", приведя к потере почти пяти процентов стоимости акций на Московской бирже. В наихудшем случае цена акций опустилась до 1458 рублей за штуку.

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Следует отметить, что "Новатэк" проинформировал своих партнеров о возможных проблемах с поставками после введения санкций со стороны США. Проект "Арктик СПГ 2" планировал запустить первую линию до конца 2023 года и начать отгрузки в январе 2024 года. Этот проект считается ключевым элементом стратегии России по увеличению доли на мировом рынке СПГ с текущих восьми процентов до амбициозных 20 процентов к 2030 году.