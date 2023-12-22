Путин рассказал о темпах ремонта дорог в России

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в России президент Владимир Путин объявил, что проект по реконструкции дорог в стране превосходит установленный график. По последним данным на 1 декабря, уже отремонтировано впечатляющее 83% дорожной инфраструктуры в крупнейших городах.

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Президент выразил уверенность в том, что к 2024 году данная цифра увеличится до 85%, что превзойдет первоначальные планы. Эти успехи связаны с реализацией нацпроекта "Безопасные качественные дороги", стартовавшего в 2019 году. Планы на будущее включают значительное увеличение доли качественных дорог в 105 агломерациях страны с текущих 42% до амбициозных 85% к 2030 году.

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Тем не менее, помощник президента Игорь Левитин предупредил о неутешительных тенденциях в федеральной дорожной сети. За последние три года доля качественных автомагистралей сократилась с 85% до 73%. Левитин подчеркнул, что дороги, поддающиеся быстрому и экономичному восстановлению, исчерпаны, что представляет серьезные вызовы для будущих усилий по улучшению дорожной инфраструктуры.