В Германии закрыли проработавшее 240 лет российское консульство

В историческом событии, знаменитое российское консульство в Лейпциге, Германия, закрыто после 240 лет успешной деятельности. Это произошло в контексте уведомления, полученного Москвой от Берлина в конце мая, о необходимости прекращения работы четырех российских генконсульств в стране. Согласно новому плану, будут сохранены только посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

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Закрытие этого дипломатического представительства стало частью более обширного процесса изменений в российско-германских отношениях. Напомним, что Германия ранее закрыла свое генконсульство в Калининграде, направив россиян обращаться по консульским вопросам в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым вопросам — в немецкое посольство в Москве. Эти события свидетельствуют о новых веяниях в дипломатической атмосфере между Россией и Германией, требуя внимания и анализа.