Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

Ангола, страна с значительными нефтяными ресурсами, приняла стратегическое решение выйти из ОПЕК, организации, играющей ключевую роль в регулировании мирового рынка нефти. Это решение, объявленное 21 декабря, вызвано недовольством страны установленными ОПЕК квотами на добычу нефти.

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, Игорь Юшков, предупреждает о возможных последствиях этого шага. Даже небольшое увеличение добычи на 100-200 тысяч баррелей в сутки со стороны Анголы может, по его мнению, сорвать баланс на мировом рынке нефти.

Юшков подчеркивает, что уже само объявление об уходе Анголы из ОПЕК вызвало снижение цен на нефть. Его прогноз предвещает возможное усиление этого эффекта, если добыча в стране увеличится на 10-20 процентов от текущего уровня. Это, в свою очередь, может создать перегрузку на рынке и давление на цены, внесшие вклад в уже хрупкий баланс.

Решение Анголы о выходе из ОПЕК, как подчеркнул министр нефти и газа Диамантино Азеведо, было нелегким и связано с стремлением страны к модернизации организации. Ранее Ангола предупреждала о возможности такого шага, выражая несогласие с установленными квотами на добычу, что привело к отсрочке министерской встречи ОПЕК+ в Вене.

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Эксперты остаются настороженными, следя за развитием событий, в ожидании влияния выхода Анголы на уже довольно нестабильный мировой рынок нефти.