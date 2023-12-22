Главе «Левого фронта» назначили 40 часов работ за нарушения в проведении митинга

В результате решения Тверского суда Москвы, координатору общественного движения "Левый фронт" Сергею Удальцову было назначено 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Суд признал его виновным по части 5 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации о правонарушениях, связанных с участием в публичных мероприятиях.

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Удальцов сообщил о своем задержании в социальных сетях, утверждая, что его увезли полицейские с Красной площади в Москве и составили протокол о несанкционированной акции. Назначение обязательных работ стало ответом суда на его действия.