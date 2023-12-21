В России пообещали ответить на захват «Дома Москвы» в Риге

Российский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Риге оказался в центре напряженной ситуации, когда сотрудники латвийских спецслужб 21 декабря провели рейдерское вторжение в здание. По официальному заявлению представителя МИД России Марии Захаровой, эти действия были названы "актом государственного бандитизма" со стороны латвийских властей.

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Сотрудники "Дома Москвы" были допрошены, лишены средств связи, а на входе в здание установлен пост охраны. По данным российского посольства, в результате инцидента описаны ущерб и конфискация имущества.

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Москва, в свою очередь, обещает предпринять "ответные шаги" на происшедшее. Эта ситуация может дополнительно ухудшить отношения между Россией и Латвией. Важно отметить, что конфликт на фоне планов Латвии выслать более тысячи граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, также добавляет сложности в дипломатическом взаимодействии между странами.