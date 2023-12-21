На Украине попросили ФИФА и УЕФА воспрепятствовать матчу России и Сербии

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) вышла с официальным обращением к ФИФА, УЕФА и Футбольному союзу Сербии в связи с предстоящим товарищеским матчем между сборными России и Сербии, запланированным на 21 марта в Москве. УАФ выразила серьезные опасения по поводу проведения этого матча, утверждая, что оно противоречит решениям международных футбольных органов об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

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В официальном письме УАФ также была высказана обеспокоенность тем, что поддержка организации таких встреч может рассматриваться как политическая поддержка текущего режима в России. Украинская сторона считает, что помощь в возвращении сборной России на международную арену может отправить негативные политические сигналы.

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В ответ на обращение УАФ, Российский и Сербский футбольные союзы утверждают, что они получили разрешение на проведение матча от УЕФА. Это вызывает разногласия и углубляет спор между футбольными ассоциациями относительно того, соответствует ли проведение этого матча принятым решениям о санкциях. Данные события становятся частью более обширного контекста напряженных политических отношений в регионе.