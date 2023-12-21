Путин созвонился с президентом Венесуэлы

Президент России, Владимир Путин, провел важные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы, Николасом Мадуро, обсудив широкий спектр вопросов. В ходе разговора обсуждались актуальные аспекты российско-венесуэльского сотрудничества, включая области энергетики, торговли, инвестиций, а также культурно-гуманитарной сферы.

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Обе стороны подчеркнули важность укрепления экономического сотрудничества и поддержки усилий Венесуэлы в укреплении национальной экономики и суверенитета. Президент Путин выразил поддержку мирному разрешению территориального спора между Венесуэлой и Гайаной, подчеркнув приоритет дипломатических методов для достижения соглашения.

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Этот важный разговор стал частью более широкого контекста, включая ранее одобренный проект договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, предложенный Министерством иностранных дел России. Эти шаги подчеркивают стремление обеих стран к углублению и укреплению долгосрочных отношений в различных сферах.