В Эстонии заявили об угрозе Швеции от России

В интервью ERR депутат эстонского парламента и отставной полковник Петер Тали выразил беспокойство относительно потенциальной угрозы, которую Россия представляет для острова Готланд, принадлежащего Швеции до её вступления в НАТО. По словам Тали, в случае конфликта данный остров становится наиболее уязвимым в геополитическом аспекте. Он подчеркнул, что в таком сценарии Швеция не сможет полагаться на поддержку Североатлантического альянса.

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Ранее министр обороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить процесс вступления страны в НАТО с целью эффективного противостояния возможной угрозе со стороны России. Эти заявления отражают растущую обеспокоенность в регионе относительно безопасности и подчеркивают необходимость дополнительных шагов для защиты интересов страны.