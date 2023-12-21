Залужный раскритиковал готовящийся украинский законопроект о мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, Валерий Залужный, высказал общую поддержку предстоящему законопроекту о мобилизации, но при этом выявив некоторые насущные вопросы. Залужный подчеркнул, что определенные положения документа не соответствуют интересам ВСУ. Он высказал противодействие идеи мобилизации женщин, утверждения четких сроков отпусков и ротаций военнослужащих, а также освобождения от призыва инвалидов второй группы.

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Кроме того, президент Украины, Владимир Зеленский, в ходе пресс-конференции подчеркнул свою позицию по поводу мобилизации женщин, заявив, что не будет подписывать соответствующий законопроект. Тем не менее, он выразил готовность поддержать снижение возраста для мобилизации мужчин до 25 лет.

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Эти заявления выделяют сложность и обсуждаемость вопросов, связанных с будущей мобилизацией в стране. Возражения главнокомандующего и президента относительно призыва женщин подчеркивают важность тщательного обсуждения деталей законопроекта для обеспечения широкой поддержки и согласованности с интересами всех слоев общества.