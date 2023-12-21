Обвиняемого в миллиардных хищениях российского экс-министра отправили в колонию

Преображенский суд Москвы вынес приговор бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, осудив его на 12 лет лишения свободы за масштабные миллиардные хищения. Суд нашел Абызова виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денег и коммерческом подкупе. Бывший министр будет отбывать наказание в колонии строгого режима и уплатит штраф в размере 80 миллионов рублей.

реклама

Этот приговор отражает решительные действия правосудия в борьбе с коррупцией на высоких уровнях власти. Ожидается, что обжалование со стороны защиты может внести дополнительные аспекты в этот сложный юридический процесс. Ранее требовавшийся гособвинителем срок в 19,5 лет и штраф в 470 миллионов рублей подчеркивает серьезность преступления, арест и следственный процесс, начатые в 2019 году, послужат важным примером для борьбы с коррупцией в стране.