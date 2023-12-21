Мигрантам раздали повестки в военкомат на елочных базарах российского города

В Челябинске провели рейды по выдаче повесток в военкомат на елочных базарах для мигрантов, получивших российское гражданство. Это направлено на их поставку на воинский учет. Сотрудники Управления по вопросам миграции, военкомата и Росгвардии участвовали в рейдах на стройках и местах продажи елок. Также было решено выдворить двух незаконных мигрантов из России, а двоим сократили срок пребывания до трех дней для выезда за границу.

реклама

В Санкт-Петербурге церемонию вступления в гражданство для мигрантов совместила с вручением повесток. Мероприятие включало присягу на верность России, обязательство соблюдать законы и выдачу повесток о постановке на воинский учет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Член СПЧ Кирилл Кабанов высказал мнение о лишении гражданства мигрантов, отказывающихся от воинского учета. Он упомянул существующий закон, позволяющий лишать гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности.