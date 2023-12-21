Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода

Недавнее решение отложить процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG, ответственной за газопровод «Северный поток-2», на дополнительные шесть месяцев до 10 июля 2024 года, вызывает интерес в контексте многочисленных вызовов, стоящих перед этим энергетическим проектом.

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В декабре прошлого года суд уже дважды приостанавливал процедуру, первоначально до 10 июля 2023 года, а затем до 10 января 2024 года, при этом официальные причины таких решений остаются неуказанными.

Газопровод «Северный поток-2», хотя был завершен летом 2021 года, столкнулся с серьезными проблемами в получении сертификации из-за боевых действий на Украине. Это привело к тому, что поставки газа через этот маршрут так и не начались, создав дополнительные вызовы для участников проекта.

Неотделимой частью стал инцидент в сентябре 2022 года, когда одна из двух ниток газопровода пострадала от подводного взрыва. Это повлекло за собой полное разрушение первого «Северного потока», который к тому времени уже был временно прекращен из-за диверсии. Этот инцидент оказал дополнительное давление на проект и, вероятно, повлиял на судебное решение отложить процедуру банкротства.

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Следует также отметить, что в контексте бурных событий вокруг проекта, апелляционный суд в Польше окончательно отменил штраф, ранее наложенный на «Газпром» и его европейских партнеров в связи с решением суда первой инстанции. Это решение добавляет дополнительный элемент неопределенности вокруг будущего проекта и его участников.