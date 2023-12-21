Цены на нефть рухнули после объявления Анголы о выходе из ОПЕК

Ангола, один из ведущих мировых производителей нефти, сделала шокирующий анонс, объявив о своем решении покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Это решение привело к падению стоимости нефти Brent, который ушел ниже отметки в 79 долларов за баррель, отражая нестабильность на рынке энергоносителей.

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Фоном для этого решения стали претензии со стороны Анголы к квотам, установленным для нее в рамках соглашений ОПЕК+. Страна считает, что ей были назначены слишком низкие квоты на добычу нефти, что негативно сказывается на ее экономике. Напомним, что подобные претензии также высказывали Нигерия и Конго.

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Это решение Анголы стало еще одним знаком несогласий внутри ОПЕК+, и аналитики начинают задавать вопросы о способности этого объединения контролировать мировой рынок нефти. Дополнительно усилилось внимание к ситуации после атак хуситов в Красном море, которые временно поднимали цены на нефть. Все это в совокупности создает нестабильность и вызывает серьезные вопросы относительно будущего энергетического рынка.