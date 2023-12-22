Путин призвал установить статус многодетной семьи

Президент России, Владимир Путин, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам высказал предложение установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Путин подчеркнул, что это ответ на справедливую просьбу и требование людей, и позволит обеспечить многодетные семьи льготами и механизмами поддержки.

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Глава государства подчеркнул необходимость оперативного принятия решения по данному вопросу. Он выразил мнение, что льготы и поддержка должны быть гарантированы единообразно по всей стране.

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Депутат Госдумы, Нина Останина, выразила поддержку идеи, отметив, что принятие единого федерального документа об общих мерах поддержки для многодетных семей стало бы наилучшим новогодним подарком. Этот документ должен распространяться на все субъекты России и гарантировать равную помощь от государства для всех многодетных семей.