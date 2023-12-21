Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Президент Путин прервал заседание для общения с участницей «Елки желаний»
Путин прервал заседание ради проверки исполнения желания школьницы

реклама

Президент России, Владимир Путин, неожиданно прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы ответить на звонок 13-летней Ксении Мазнеевой из Санкт-Петербурга в рамках акции "Елка желаний". Девочка выразила свое желание испытать себя в качестве ведущей новостей. Президент подчеркнул важность момента, сравнивая звонок с работой совета, и объявил короткий перерыв, чтобы поговорить с Ксенией.

реклама

Во время телефонного разговора Путин предложил участникам заседания помыть ручки или выпить чашку кофе. После разговора президент передал привет от школьницы участникам совещания и сообщил, что она решила стать журналистом, обещая освещать события объективно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это не первый случай участия Путина в акции "Елка желаний". В декабре 2022 года он в пятый раз выбрал открытки с мечтами детей, включая желание прокатиться на оленьей упряжке, попасть в Московскую Военную академию и посетить Крым. Событие подчеркивает внимание к мечтам детей и вовлечение в такие инициативы, что может оказать положительное влияние на их развитие и воспитание.

#новости
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Bloomberg: Япония продаст США ракеты для ЗРК Patriot после смягчения правил экспорта вооружений
WP: ВСУ испытывают нехватку снарядов, в то время как Россия нарастила их производство
Венгрия заключила с Rheinmetall контракт на разработку башни Skyranger 30 для БМП Lynx KF41
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
104
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
1
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
25
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
+
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
5
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
9
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
+
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
+

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
23
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
131
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
10
Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
+
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
19
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
36

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
17:49
фотку 2022 года запостил, но и на той нет никаких 3 самолётов xD
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Truth Sееker
17:49
Я уже приводил пример с помилованием сатаниста пыней Последний из банды ярославских сатанистов, убивших четырех подростков в 2008 году ради кровавого ритуала, вышел на свободу. 33-летний Николай Граф...
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Aleksey Petrov
17:48
Десятки, а почему не трицадки? Очередной байрактар.
Марк Рютте: Украина получит десятки истребителей F-16
Truth Sееker
17:48
Запросто, ЕС сказали и делают, а не пустословят в отличии от РФ с её коричневыми пунктирами ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики https://tass.ru/mezhdunarodnaya...
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Alxndr
17:47
Судя по количеству дизлайков несогласным с исключительностью AMD, в чате либо работает AMD бот, либо кто-то лупит не покладая рук с 25-ти аккаунтов )))
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Китя.
17:47
Мы с крестами свастика не ходили и сатанинские обряды не делали . или опять будешь мне про одного сатаниста рассказывать на укре толпы нацистов, бандер и сатанистов.
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
usr721
17:47
Самообман до добра не доводит.
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Truth Sееker
17:46
Опять же, если тебе нравится чпокать тайских мальчиков за 2000 бат, это не значит, что и остальным нравится :D
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Palkovvodec
17:46
засунь свои дешевые фейки поглубже в свою рваную дупу и не хрюкай попусту =)
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Truth Sееker
17:46
Совсем не нацизм
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем