Путин прервал заседание ради проверки исполнения желания школьницы

Президент России, Владимир Путин, неожиданно прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы ответить на звонок 13-летней Ксении Мазнеевой из Санкт-Петербурга в рамках акции "Елка желаний". Девочка выразила свое желание испытать себя в качестве ведущей новостей. Президент подчеркнул важность момента, сравнивая звонок с работой совета, и объявил короткий перерыв, чтобы поговорить с Ксенией.

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Во время телефонного разговора Путин предложил участникам заседания помыть ручки или выпить чашку кофе. После разговора президент передал привет от школьницы участникам совещания и сообщил, что она решила стать журналистом, обещая освещать события объективно.

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Это не первый случай участия Путина в акции "Елка желаний". В декабре 2022 года он в пятый раз выбрал открытки с мечтами детей, включая желание прокатиться на оленьей упряжке, попасть в Московскую Военную академию и посетить Крым. Событие подчеркивает внимание к мечтам детей и вовлечение в такие инициативы, что может оказать положительное влияние на их развитие и воспитание.