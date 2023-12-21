В Конгрессе США рассказали о плане Б по продолжению финансирования Украины

В конгрессе США у представителей Демократической партии возникла необходимость рассмотрения плана Б финансирования Украины. Конгрессмен Майк Куигли подчеркнул, что существует несколько вариантов, включая "законопроекты о чистом финансировании" и процедурные альтернативы.

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Одним из подходов является вынос законопроекта на голосование путем использования петиции об "освобождении законопроекта" от рассмотрения комитетов. Также рассматриваются "законопроекты о чистом финансировании", предназначенные для обеспечения финансовой поддержки Украины. Однако, Куигли высказал мнение, что некоторые из этих вариантов являются "ужасным планом Б", менее предпочтительным по сравнению с первоначальным планом.

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Важно отметить, что Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не приняв пакет военной помощи для Украины. Тем не менее, продолжаются переговоры обеих партий, и ожидается, что стороны придут к консенсусу, несмотря на временное прерывание работы Конгресса. Следует отметить, что эти меры финансирования рассматриваются в контексте напряженных отношений России и Украины в свете текущей ситуации.