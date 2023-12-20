Шойгу сообщил об увеличении числа контрактников

Министр обороны России, Сергей Шойгу, на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщил о планах увеличения численности военнослужащих по контракту и формирования новых военных подразделений. Согласно его заявлению, численность планируется увеличить до 745 тысяч человек к концу 2024 года, включая комплектование новых формирований.

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Президент России, Владимир Путин, подписал указ об установлении новой штатной численности Вооруженных сил страны. Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек, достигая уровня 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

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Шойгу также отметил, что начат курс на поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей. Этот процесс начался с 1 декабря текущего года, когда Минобороны России начало наращивание численности Вооруженных сил страны. Планируется, что в следующем году эти усилия будут продолжены в рамках стратегии укрепления обороноспособности России.