В России запустили беспилотный паром

Первое в России беспилотное морское судно, эко-паром "Генерал Черняховский", начало полноценную коммерческую эксплуатацию на маршруте Усть-Луга — Калининград. Это судно предназначено для перевозки важных социально-значимых грузов. Первый вице-премьер России, Андрей Белоусов, подтвердил запуск этой коммерческой деятельности, отметив, что разработка и подготовка парома заняли несколько лет.

реклама

В дополнение к этому событию появились фотографии нового беспилотного самосвала от ПАО "КамАЗ" с названием "Атлант 49 Робокоп". Это транспортное средство, окрашенное в серый и красный цвета с желтыми полосками, визуально напоминает робота.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти инновации подчеркивают тенденцию к внедрению автоматизации и передовых технологий в транспортный и морской секторы. Как вы смотрите на перспективы таких изменений в контексте будущего транспортного сектора России?