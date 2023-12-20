В США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей

США подтвердили готовность к проведению переговоров с Северной Кореей без предварительных условий, в частности, по вопросам денуклеаризации полуострова. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что предложение о безусловных переговорах было сделано ранее, однако лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, не принял его.

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Кирби также указал, что неясно, почему Ким Чен Ын отказался от предложения, подчеркнув, что он "не смог или не захотел принять предложение". В конце ноября представительница КНДР заявила, что страна не собирается вести переговоры с США и не будет обсуждать свой суверенитет. Это заявление указывает на сложности в дипломатических отношениях, связанных с разногласиями по ключевым вопросам.