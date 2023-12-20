В России предложили запретить продажу корвалола и валокордина

Врач и кардиолог Юрий Конев предложил запретить продажу препаратов корвалола и валокординa в России. Его предложение основано на том, что эти лекарства содержат снотворные и седативные компоненты, которые, по мнению Конева, могут представлять риск для здоровья, особенно при наличии сердечных приступов. Важно отметить, что он утверждает, что данные препараты не являются официальными средствами для лечения сердечных заболеваний.

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Конев подчеркнул, что даже несмотря на то, что многие считают корвалол и валокордин полезными при болях в сердце, они не обладают статусом сердечных препаратов. Врач предостерегает от их употребления, утверждая, что они могут привести к трагическим последствиям, так как они обеспечивают успокоение и устранение боли, нивелируя симптомы, что может быть опасным в случае серьезных сердечных проблем.

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Стоит также отметить, что в России замечается сокращение предложения сильнодействующих психотропных лекарств в аптеках, включая трудности с поиском транквилизаторов и препаратов против эпилепсии, как зарубежных, так и отечественных. Эти изменения указывают на возможные изменения в доступности и регулировании определенных категорий лекарств в стране.