В Госдепе сообщили о невозможности оказания помощи Украине в обход Конгресса

Официальный представитель госдепартамента, Мэттью Миллер, подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут предоставить дополнительную военную помощь Украине без одобрения со стороны Конгресса и выделения дополнительных средств. Запрос Белого дома, включающий сумму в 61 миллиард долларов, в том числе на нужды Украины, столкнулся с трудностями в процессе рассмотрения в Конгрессе. Отмечается, что республиканская оппозиция требует согласования радикальной миграционной реформы в обмен на поддержку выделения средств.

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Ранее в администрации президента США сообщили, что остающихся в их распоряжении средств будет достаточно только для одного пакета военной помощи Украине. Миллер оценил текущую ситуацию, сравнив её с "пустой бочкой", что подчеркивает необходимость дальнейших решений и согласований для обеспечения дополнительной поддержки Украине в контексте текущих ограничений и политических дебатов.