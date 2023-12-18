На Украине заявили о невозможности отказа от мобилизации

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Кирилл Буданов, подчеркнул неизбежность мобилизации на Украине из-за дефицита рекрутов, неспособных удовлетворить потребности армии. Он отметил, что текущий состав сил обороны Украины, включающий 1,1 миллиона человек, не может быть достаточно обеспечен рекрутингом.

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Буданов подчеркнул также нехватку граждан, готовых взять на себя различные обязанности, и подчеркнул постоянную необходимость поддержания численности военнослужащих. В контексте предстоящих изменений в законодательстве Украины уточняется, что в Верховной Раде рассматриваются вопросы отмены отсрочки от мобилизации для определенных категорий граждан и введения воинского учета для женщин в стране.