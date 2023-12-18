Путин объяснил создание Ленинградского военного округа

В ходе интервью в программе "Москва. Кремль. Путин", российский президент Владимир Путин выразил серьезное беспокойство относительно решения Финляндии присоединиться к НАТО. Этот шаг, по словам Путина, вынуждает Россию принять меры по концентрации своих военных подразделений.

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Путин подчеркнул, что ранее отношения с Финляндией были добрыми и сердечными, но в свете нового развития событий необходимо создание Ленинградского военного округа. Это оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил России, ранее расформированное в 2010 году, сейчас будет вновь активировано для концентрации военных ресурсов. Войска этого округа будут размещены в Ленинградской и прилегающих к ней областях, с центральным штабом в Санкт-Петербурге.

"У нас [с Финляндией] самые добрые, самые сердечные были отношения. Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - подчеркнул Путин.

В интересах стабильности Путин опроверг заявления президента США Джо Байдена, который утверждал о заинтересованности России в возможной войне с НАТО, называя эти утверждения "полной чушью".

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Российский лидер подчеркнул серьезность текущей ситуации, вынуждающей страну принимать такие военные меры, и выложил фрагмент интервью в своем Telegram-канале через журналиста Павла Зарубина.