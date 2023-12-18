Путин заявил о необходимости для Запада считаться с Россией

В ходе интервью в программе "Москва. Кремль. Путин", российский президент Владимир Путин высказал мнение о необходимости поиска общности интересов с Западом.

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Путин подчеркнул, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, поскольку они будут вынуждены учитывать позицию Москвы. Он заявил, что это необходимо, так как в будущем им придется считаться с Россией.

"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться," - подчеркнул российский лидер.

Путин ранее назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) задним двором США и опроверг заявления президента США, Джо Байдена, относительно предполагаемой заинтересованности России в возможном военном конфликте с НАТО.

В сентябре министр иностранных дел Франции призвал учитывать интересы России при создании системы безопасности в Европе. Отметив географическое положение России в европейской части, глава ведомства подчеркнула важность учета этого фактора при формировании будущей архитектуры безопасности.

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Таким образом, заявление Путина о необходимости поиска общности интересов с Западом стало частью более широкого контекста международных отношений и позиций России по отношению к Западу и НАТО.